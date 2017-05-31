Показ голосов в «ТОП 50» временно приостановлен

В последние дни «Собака.RU» получила много вопросов по голосованию в проекте «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Техническая служба проанализировала повышенную активность в некоторых номинациях и обнаружила признаки накрутки. В связи с этим, принято решение снять подозрительные голоса дважды. Первый раз – завтра, 1 июня. И второй раз после окончания голосования, 5 июня. Технической службе нужно время, чтобы отделить честные голоса от нечестных. На срок обработки показ процентов в номинациях будет приостановлен, но голосование продолжится.
Завтра в течение дня будут показаны очищенные от накрутки результаты.

Благодарим всех, кто поддерживает номинантов на ТОП 50.
Просим друзей, поклонников, конкурентов и всех неравнодушных воздержаться от нечестных методов.

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  • Автор: mkaminarskaya
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