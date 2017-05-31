Спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина в рамках фестиваля «Радуга», выставка Ансельма Кифера в Эрмитаже и концерт в честь 30-летия «Мегаполиса» – как культурно (и весело) провести первые выходные июня в городе.
Уикенд в Петербурге с 1 по 4 июня
до 5 июня
ТЮЗ им.Брянцева
Театральный фестиваль «Радуга»
Международный театральный фестиваль «Радуга», который организует петербургский ТЮЗ, пройдет в этот раз с 30 мая по 5 июня. В рамках смотра покажут постановки известных российских режиссеров: «Розенкранц и Гильденстерн» Дмитрия Волкострелова, «Кому на Руси жить хорошо» Кирилла Серебренникова, «Три сестры» Тимофея Кулябина. В программе также: германо-франко-швейцарский проект «Отель у реки. Горизонтальное время Джакометти» Франка Зёнле, «Король Лир» от литовца Йонаса Вайткуса, произведение Достоевского «Записки из подполья» в интерпретации турецкого режиссера Эрдинча Догана, «Пьяные» Вырыпаева в постановке эстонца Лембита Петерсона и «Белое на белом» Даниэле Финци Паска. Полную программу можно найти здесь. А наш гид читайте здесь.
Международный театральный фестиваль «Радуга», который организует петербургский ТЮЗ, пройдет в этот раз с 30 мая по 5 июня. В рамках смотра покажут постановки известных российских режиссеров: «Розенкранц и Гильденстерн» Дмитрия Волкострелова, «Кому на Руси жить хорошо» Кирилла Серебренникова, «Три сестры» Тимофея Кулябина. В программе также: германо-франко-швейцарский проект «Отель у реки. Горизонтальное время Джакометти» Франка Зёнле, «Король Лир» от литовца Йонаса Вайткуса, произведение Достоевского «Записки из подполья» в интерпретации турецкого режиссера Эрдинча Догана, «Пьяные» Вырыпаева в постановке эстонца Лембита Петерсона и «Белое на белом» Даниэле Финци Паска. Полную программу можно найти здесь. А наш гид читайте здесь.
с 30-3 мая-сентября
Николаевский зал Эрмитажа
Выставка Ансельма Кифера
Для экспозиции, курируемой проектом «Эрмитаж 20/21» и лично заведующим отделом современного искусства музея Дмитрием Озерковым, немецкий классик Ансельм Кифер создал специальный выставочный проект из более двадцати новых работ, обратившись (уже не в первый раз) к творчеству поэта Велимира Хлебникова. Почему выставку нельзя пропускать, читайте в нашем материале.
Для экспозиции, курируемой проектом «Эрмитаж 20/21» и лично заведующим отделом современного искусства музея Дмитрием Озерковым, немецкий классик Ансельм Кифер создал специальный выставочный проект из более двадцати новых работ, обратившись (уже не в первый раз) к творчеству поэта Велимира Хлебникова. Почему выставку нельзя пропускать, читайте в нашем материале.
с 1 июня
Фильм «Нелюбовь»
Отборщики Каннского кинофестиваля взяли метафоричную картину Андрея Звягинцева об одной несчастливой по-своему семье в основной конкурс после просмотра незаконченной черновой версии и не прогадали: ей достался Приз жюри киносмотра. Продюсер ленты Александр Роднянский решил, что зрители в России должны увидеть ее первыми, поэтому прокат назначили, не отходя от Канна: с 1 июня.
Борис и Женя – супружеская пара в процессе развода. Они больше заняты продажей квартиры, чем мыслями о будущем их 12-летнего сына Алеши. У нее, администратора в косметическом салоне, обеспеченный любовник и серьезные виды на будущее. У него беременная любовница и другие заботы — в православном бизнесе, где он работает, разводов не одобряют. Никому ненужного ребенка решают сдать в интернат, но мальчик неожиданно исчезает.
Отборщики Каннского кинофестиваля взяли метафоричную картину Андрея Звягинцева об одной несчастливой по-своему семье в основной конкурс после просмотра незаконченной черновой версии и не прогадали: ей достался Приз жюри киносмотра. Продюсер ленты Александр Роднянский решил, что зрители в России должны увидеть ее первыми, поэтому прокат назначили, не отходя от Канна: с 1 июня.
Борис и Женя – супружеская пара в процессе развода. Они больше заняты продажей квартиры, чем мыслями о будущем их 12-летнего сына Алеши. У нее, администратора в косметическом салоне, обеспеченный любовник и серьезные виды на будущее. У него беременная любовница и другие заботы — в православном бизнесе, где он работает, разводов не одобряют. Никому ненужного ребенка решают сдать в интернат, но мальчик неожиданно исчезает.
с 1 июня
Фильм «Чудо-женщина» / Wonder Woman
Автор фильма «Монстр» (принесшего «Оскар» Шарлиз Терон) и сериала «Убийство» Пэтти Дженкинс продолжает воспевать girls power. На этот раз в фантастическом ключе, рассказывая откуда появилась супергероиня Чудо-женщина.
Диана – принцесса амазонок на огражденном от внешнего мира райском острове. Однажды у его берегов терпит крушение самолет. Его пилот сообщает супергероине, что на большой земле идет война и только она может всех спасти.
Автор фильма «Монстр» (принесшего «Оскар» Шарлиз Терон) и сериала «Убийство» Пэтти Дженкинс продолжает воспевать girls power. На этот раз в фантастическом ключе, рассказывая откуда появилась супергероиня Чудо-женщина.
Диана – принцесса амазонок на огражденном от внешнего мира райском острове. Однажды у его берегов терпит крушение самолет. Его пилот сообщает супергероине, что на большой земле идет война и только она может всех спасти.
с1 июня
Фильм «Спасатели Малибу» / Baywatch
Для всех, кто соскучился по лету, группе в красных купальных, уровню игры актеров Дуэйна Джонсона и Зака Эфрона, а также юмору Сета Гордона («Поймай толстуху, если сможешь», «Несносные боссы»). В полном метре спасатели с побережья Тихого океана противостоят нефтяной компании, которая пытается уничтожить природоохранную территорию и заодно место работы героев.
Для всех, кто соскучился по лету, группе в красных купальных, уровню игры актеров Дуэйна Джонсона и Зака Эфрона, а также юмору Сета Гордона («Поймай толстуху, если сможешь», «Несносные боссы»). В полном метре спасатели с побережья Тихого океана противостоят нефтяной компании, которая пытается уничтожить природоохранную территорию и заодно место работы героев.
с 1 июня
Фильм «Одаренная» / Gifted
Режиссер «500 дней лета» Марк Уэбб снял трогательная судебную мелодраму (а-ля «Крамер против Крамера») со звездой «Мстителей» Крисом Эвансом. Маленькая девочка-математический гений остается сиротой. Ее дядя (Эванс) пытается оформить опеку над ребенком и подарить ей нормальное детство, но у бабушки, которая также ввязывается в борьбу, другие планы на юное дарование и ее будущее.
Режиссер «500 дней лета» Марк Уэбб снял трогательная судебную мелодраму (а-ля «Крамер против Крамера») со звездой «Мстителей» Крисом Эвансом. Маленькая девочка-математический гений остается сиротой. Ее дядя (Эванс) пытается оформить опеку над ребенком и подарить ей нормальное детство, но у бабушки, которая также ввязывается в борьбу, другие планы на юное дарование и ее будущее.
1 июня
Новая Голландия
Спектакль «В поисках Гретель»
Творческая Мануфактура «П.Т.Х.» представит на Новой Голландии интерактивный спектакль-квест «В поисках Гретель». Дети наденут волшебные плащи и наушники и вместе с любимыми персонажами отправятся в удивительное путешествие, полное тайн и приключений. А когда спектакль закончится, и все загадки, ребусы и головоломки будут разгаданы зрителей ждет сказочный пикник. Спектакль будет проходить три раза в течение дня – в 12:00, 14:00, 16:00. В спектакле могут принять участие дети от 7 до 12 лет.
Творческая Мануфактура «П.Т.Х.» представит на Новой Голландии интерактивный спектакль-квест «В поисках Гретель». Дети наденут волшебные плащи и наушники и вместе с любимыми персонажами отправятся в удивительное путешествие, полное тайн и приключений. А когда спектакль закончится, и все загадки, ребусы и головоломки будут разгаданы зрителей ждет сказочный пикник. Спектакль будет проходить три раза в течение дня – в 12:00, 14:00, 16:00. В спектакле могут принять участие дети от 7 до 12 лет.
с 2-6 июня
Пушкинские горы
Пушкинский фестиваль
Дождливые выходные в Петербург – отличный повод отправиться в мини-путешествие: со 2 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах пройдет 51-й всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Актер Дмитрий Дюжев в рамках чтений представит новую поэтическую программу «Евгений Онегин». 3 июня на праздничной поляне села Михайловское будут работать несколько локаций, две из них основные, —поэтическая площадка «Открытый микрофон» (малая сцена), предназначенная для молодых поэтов, и Главная сцена, а также несколько интерактивных зон. На Главной сцене пройдут концерты музыканта и поэта Дельфина (Андрей Лысиков) и группы «Сурганова и Оркестр».
Дождливые выходные в Петербург – отличный повод отправиться в мини-путешествие: со 2 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах пройдет 51-й всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Актер Дмитрий Дюжев в рамках чтений представит новую поэтическую программу «Евгений Онегин». 3 июня на праздничной поляне села Михайловское будут работать несколько локаций, две из них основные, —поэтическая площадка «Открытый микрофон» (малая сцена), предназначенная для молодых поэтов, и Главная сцена, а также несколько интерактивных зон. На Главной сцене пройдут концерты музыканта и поэта Дельфина (Андрей Лысиков) и группы «Сурганова и Оркестр».
2 июня
20:00
Эрарта
Концерт группы «Мегаполис»
В честь своего 30-летия настоящая московская группа Олега Нестерова выступит в Петербурге на сцене музея Эрарта. По словам музыкантов, им не хочется превращать вечер в скучный юбилей с чествованием и дифирамбами. Это будет концерт с атмосферой вечеринки.
Выступление будет разбито на 4½ части, каждая из которых окрашена в свои цвета, имеет свою драматургию, специальных гостей и четкие границы.
В честь своего 30-летия настоящая московская группа Олега Нестерова выступит в Петербурге на сцене музея Эрарта. По словам музыкантов, им не хочется превращать вечер в скучный юбилей с чествованием и дифирамбами. Это будет концерт с атмосферой вечеринки.
Выступление будет разбито на 4½ части, каждая из которых окрашена в свои цвета, имеет свою драматургию, специальных гостей и четкие границы.
2 июня
20:00
«Лендок»
Премьера фильма «Костер на Ветру»
На «Лендоке» пройдет премьера триумфатора омского фестиваля «Движение» – картины «Костер на Ветру» Дмитрия Давыдова. Режиссер фильма — самоучка: никогда не получал кинообразования и почти всю жизнь проработал в родном якутском селе Амга учителем начальных классов, а сейчас руководит средней школой в селе Чапчылган. «Костер на Ветру» – это драма о двух стариках из якутского села, трагически потерявших сыновей. Один из них находит силы жить дальше, другой – во что бы то ни стало хочет отомстить. Показ пройдет на якутском языке с русскими субтитрами.
На «Лендоке» пройдет премьера триумфатора омского фестиваля «Движение» – картины «Костер на Ветру» Дмитрия Давыдова. Режиссер фильма — самоучка: никогда не получал кинообразования и почти всю жизнь проработал в родном якутском селе Амга учителем начальных классов, а сейчас руководит средней школой в селе Чапчылган. «Костер на Ветру» – это драма о двух стариках из якутского села, трагически потерявших сыновей. Один из них находит силы жить дальше, другой – во что бы то ни стало хочет отомстить. Показ пройдет на якутском языке с русскими субтитрами.
2 июня
20:00
«Тайга»
Вечерника «Искренняя музыка»
В честь открытия летнего сезона во дворе «Тайги» пройдет вечеринка «Искренняя музыка». Ставить пластинки будет отличная команда диджеев – Денис Рябов, Сергей Каменских, Виктор Каширин и Илья Галич. В программе – фанк и балеарик с винила, танцы и вино.
В честь открытия летнего сезона во дворе «Тайги» пройдет вечеринка «Искренняя музыка». Ставить пластинки будет отличная команда диджеев – Денис Рябов, Сергей Каменских, Виктор Каширин и Илья Галич. В программе – фанк и балеарик с винила, танцы и вино.
2 июня
23:00
«Кузня»
Вечеринка Mount Liberation Unlimited (Studio Barnhus, Sweden) LIVE
В пятницу в «Кузне» пройдет вечер живой электронной музыки — на синтезаторах и драм-машинах всю ночь будут играть шведы Mount Liberation Unlimited (Studio Barnhus,Beats In Space), Cable Toy и Noteless (сольный дебют). Между «лайвами» – традиционные диджей-сеты от резидентов клуба: Kito Jempere (Кирилла Сергеева) и Холкина.
В пятницу в «Кузне» пройдет вечер живой электронной музыки — на синтезаторах и драм-машинах всю ночь будут играть шведы Mount Liberation Unlimited (Studio Barnhus,Beats In Space), Cable Toy и Noteless (сольный дебют). Между «лайвами» – традиционные диджей-сеты от резидентов клуба: Kito Jempere (Кирилла Сергеева) и Холкина.
2 июня
22:00
«Танцплощадка»
Вечеринка с Андреем Жилиным
2 июня на «Танцплощадке» выступит коронованный принц дерзкой электроники с внутренним надломом, завсегдатай Симачева и «Энтузиаста» — Андрей Жилин. Локальную поддержку окажут любимцы публики – Кирилл Шаповалов и Волагимоп.
2 июня на «Танцплощадке» выступит коронованный принц дерзкой электроники с внутренним надломом, завсегдатай Симачева и «Энтузиаста» — Андрей Жилин. Локальную поддержку окажут любимцы публики – Кирилл Шаповалов и Волагимоп.
3 июня
Новая Голландия
Открытие инсталляция «Жар-птица»
В субботу все воздушное пространство над внутренним водоемом острова Новая Голландия накроет хвост «Жар-птицы», общей площадью около 10 000 кв. метров. Это новая кинетическая инсталляция известной группы американских художников Poetic Kinetics и первый объект public art такого масштаба в Петербурге. Firebird Descent («Жар-птица») представляет собой гигантское оперение, которое расходится из одной точки в центре водоема. Параллельно с инсталляцией в Павильоне Новой Голландии откроется и будет идти вплоть до 15 июня выставка, документирующая творчество художников: макеты, скетчи, фото и видеоматериалы о предыдущих проектах Poetic Kinetics.
В субботу все воздушное пространство над внутренним водоемом острова Новая Голландия накроет хвост «Жар-птицы», общей площадью около 10 000 кв. метров. Это новая кинетическая инсталляция известной группы американских художников Poetic Kinetics и первый объект public art такого масштаба в Петербурге. Firebird Descent («Жар-птица») представляет собой гигантское оперение, которое расходится из одной точки в центре водоема. Параллельно с инсталляцией в Павильоне Новой Голландии откроется и будет идти вплоть до 15 июня выставка, документирующая творчество художников: макеты, скетчи, фото и видеоматериалы о предыдущих проектах Poetic Kinetics.
3 июня
Новая сцена Александринского театра
Литературная премия «Нацбест»
В субботу станет известен лауреат премии «Национальной бестселлер». По традиции ее вручение пройдет в Петербурге, а церемонию проведет критик и ведущий Артемий Троицкий. В шорт-листе этого года роман «Эта страна» таинственного писателя Фигля-Мигля о воскрешении репрессированных граждан; книга о шизофрении «F20» Анны Козловой; том, состоящий из небольших историй-глав от писателя и художника Александра Бренера «Жития убиенных художников»; роман-побасенка «Головастик и святые» Андрея Филимонова; книга об эксцентричном банкире «Патриот» Андрея Рубанова, сборник рассказов «Родина» Елены Долгопят и экскурс в историю Украины «Тень Мазепы» Сергея Белякова.
В субботу станет известен лауреат премии «Национальной бестселлер». По традиции ее вручение пройдет в Петербурге, а церемонию проведет критик и ведущий Артемий Троицкий. В шорт-листе этого года роман «Эта страна» таинственного писателя Фигля-Мигля о воскрешении репрессированных граждан; книга о шизофрении «F20» Анны Козловой; том, состоящий из небольших историй-глав от писателя и художника Александра Бренера «Жития убиенных художников»; роман-побасенка «Головастик и святые» Андрея Филимонова; книга об эксцентричном банкире «Патриот» Андрея Рубанова, сборник рассказов «Родина» Елены Долгопят и экскурс в историю Украины «Тень Мазепы» Сергея Белякова.
с 3 июня
Соляной переулок
«Аллею парящих зонтиков»
В субботу в Петербурге вновь повесят сотни цветных зонтов — над Соляным переулком установят инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». Она провисит ровно месяц: с 3 июня по 2 июля. На территории под зонтами будут устраивать мастер-классы и выступления.
В субботу в Петербурге вновь повесят сотни цветных зонтов — над Соляным переулком установят инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». Она провисит ровно месяц: с 3 июня по 2 июля. На территории под зонтами будут устраивать мастер-классы и выступления.
с 3-4 июня
Музей стрит-арта
Urban Culture Festival
На фестивале уличной культуры в Музее стрит-арта выступят Anacondaz, Little Big, Хлеб, Триада, Хаски, Дана Соколова, Скруджи, ЛСП и другие. Помимо двух музыкальных сцен, будут работать гигантский маркет , вейп-форум, зона уличных стилистов, tattoo-workshop, зона спрей-арта, а также экспозиция кастомных байков и авто.
На фестивале уличной культуры в Музее стрит-арта выступят Anacondaz, Little Big, Хлеб, Триада, Хаски, Дана Соколова, Скруджи, ЛСП и другие. Помимо двух музыкальных сцен, будут работать гигантский маркет , вейп-форум, зона уличных стилистов, tattoo-workshop, зона спрей-арта, а также экспозиция кастомных байков и авто.
3 июня
Дворцовая площадь
Фестиваль в честь юбилея Виктора Цоя
В субботу на Дворцовой площади пройдет фестиваль «Петербург live», посвященный 55-летнему юбилею Виктора Цоя. Разные артисты будут исполнять каверы на песни «Кино». В числе прочих выступят «Пикник», «Пилот», «Кукрыниксы», «Бригадный Подряд», The Hatters, 25/17, Ольга Кормухина. Специальным гостем станет гитарист и один из основателей группы «Кино» – Юрий Каспарян. На больших плазменных экранах по периметру площади будут транслировать редкие кадры выступлений «Кино», интервью с Цоем, а также архивные записи из частных коллекций семьи и друзей. Вход на фестиваль будет бесплатным.
В субботу на Дворцовой площади пройдет фестиваль «Петербург live», посвященный 55-летнему юбилею Виктора Цоя. Разные артисты будут исполнять каверы на песни «Кино». В числе прочих выступят «Пикник», «Пилот», «Кукрыниксы», «Бригадный Подряд», The Hatters, 25/17, Ольга Кормухина. Специальным гостем станет гитарист и один из основателей группы «Кино» – Юрий Каспарян. На больших плазменных экранах по периметру площади будут транслировать редкие кадры выступлений «Кино», интервью с Цоем, а также архивные записи из частных коллекций семьи и друзей. Вход на фестиваль будет бесплатным.
с 3-7 июня
«Ленфильм»
Ретроспектива Кшиштофа Кесьлевского
В Петербурге покажут отреставрированные версии фильмов польского классика Кшиштофа Кесьлёвского. Картины лично представит оператор Славомир Идзяк, снявший с режиссером несколько фильмов. В субботу на «Ленфильме» покажут ленту «Три цвета: Синий». В воскресенье Славомир Идзяк там же проведет бесплатный мастер-класс. После этого можно будет посмотреть картину «Короткий фильм об убийстве». В понедельник на «Ленфильме» покажут фильм «Случай», а в среду, 7 июня, – ленту «Кинолюбитель».
В Петербурге покажут отреставрированные версии фильмов польского классика Кшиштофа Кесьлёвского. Картины лично представит оператор Славомир Идзяк, снявший с режиссером несколько фильмов. В субботу на «Ленфильме» покажут ленту «Три цвета: Синий». В воскресенье Славомир Идзяк там же проведет бесплатный мастер-класс. После этого можно будет посмотреть картину «Короткий фильм об убийстве». В понедельник на «Ленфильме» покажут фильм «Случай», а в среду, 7 июня, – ленту «Кинолюбитель».
с 3-17 июня
Сад Фонтанного дома
Фестиваль «А-КИНО»
3 июня в саду музея Анны Ахматовой откроется кинотеатр под открытым небом. До 17 июня там будут показывать картины по теме «Любовь и революция». Зрители увидят редкие фильмы, годами лежавшие на полке или вышедшие в кинопрокат с купюрами: ленту венгерского режиссера Миклоша Янчо «Звезды и солдаты»; поэтическую драму «Экстаз» чешского классика Густава Махаты, удостоенную приза на втором Венецианском кинофестивале; фильм рано умершего вундеркинда Жана Виго «Аталанта», ставший источником вдохновения для многих режиссеров – от Шпаликова до Джармуша; запрещенную к показу в СССР ленту Андрея Смирнова и Ларисы Шепитько «Начало неведомого века» по рассказам Олеши и Платонова; едкую антибуржуазную комедию Жана Ренуара «Правила игры»; один из лучших английских фильмов всех времен – «Короткую встречу» Дэвида Лина и многие другие.
3 июня в саду музея Анны Ахматовой откроется кинотеатр под открытым небом. До 17 июня там будут показывать картины по теме «Любовь и революция». Зрители увидят редкие фильмы, годами лежавшие на полке или вышедшие в кинопрокат с купюрами: ленту венгерского режиссера Миклоша Янчо «Звезды и солдаты»; поэтическую драму «Экстаз» чешского классика Густава Махаты, удостоенную приза на втором Венецианском кинофестивале; фильм рано умершего вундеркинда Жана Виго «Аталанта», ставший источником вдохновения для многих режиссеров – от Шпаликова до Джармуша; запрещенную к показу в СССР ленту Андрея Смирнова и Ларисы Шепитько «Начало неведомого века» по рассказам Олеши и Платонова; едкую антибуржуазную комедию Жана Ренуара «Правила игры»; один из лучших английских фильмов всех времен – «Короткую встречу» Дэвида Лина и многие другие.
4 июня
Открытие летнего сезона в DOT
Культурное пространство DOT открывает второй летний сезон масштабной вечеринкой с отличным привозом и лучшими локальными артистами. В субботу на крыше бывшей кожевенной фабрики выступят Ryan Elliott, Jan Krueger, Nicola Kazimir, Poima, Denis Kaznacheev, Munt Berry, Denis Shubin, Andrey Pshanava, Ivan Logos, Kobba, Regulär, Kyk, Serotonin Crisis, Tochka Sborki, Tennisist, Pankov, Interface. 3 июня, 23:00, DOT
Культурное пространство DOT открывает второй летний сезон масштабной вечеринкой с отличным привозом и лучшими локальными артистами. В субботу на крыше бывшей кожевенной фабрики выступят Ryan Elliott, Jan Krueger, Nicola Kazimir, Poima, Denis Kaznacheev, Munt Berry, Denis Shubin, Andrey Pshanava, Ivan Logos, Kobba, Regulär, Kyk, Serotonin Crisis, Tochka Sborki, Tennisist, Pankov, Interface. 3 июня, 23:00, DOT
4 июня
19:00
киноцентр «Родина»
Показ фильма «Русская симфония»
В рамках ретроспективы петербургского режиссера Константина Лопушанского в киноцентре «Родина» покажут его притчу на тему Страшного суда, который происходит здесь и сейчас, вчера и всегда. Картина была удостоена приза на Берлинском кинофестивале.
В рамках ретроспективы петербургского режиссера Константина Лопушанского в киноцентре «Родина» покажут его притчу на тему Страшного суда, который происходит здесь и сейчас, вчера и всегда. Картина была удостоена приза на Берлинском кинофестивале.
4 июня
20:00
Большой зал филармонии
Концерт оркестра под управлением Юрия Темирканова
В воскресенье 4 июня в рамках XII Международного фестиваля «Музыкальная коллекция» в Большом зале филармонии пройдет концерт оркестра под руководством маэстро Юрия Темирканова. Этот вечер завершит серию абонементных программ, посвященных 175-летию со дня рождения Антонина Дворжака.
В воскресенье 4 июня в рамках XII Международного фестиваля «Музыкальная коллекция» в Большом зале филармонии пройдет концерт оркестра под руководством маэстро Юрия Темирканова. Этот вечер завершит серию абонементных программ, посвященных 175-летию со дня рождения Антонина Дворжака.
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