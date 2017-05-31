Сегодня стало известно, что в петербургских филиалах торговой сети «Хлеб и соль Германа Стерлигова» убрали оскорбительные для гомосексуалов таблички. Напомним, на витринах двух хлебных лавок красовалась надпись, выжженная по дереву, сообщающая псевдославянскими буквами, что вход гомосексуалам запрещен — разумеется, употреблялось непечатное слово.

Жительница Петербурга Вера Врубель на своей странице в Facebook объявила, что не станет мириться с оскорбительной и дискриминационной надписью и подаст заявление в полицию с требованием снять ее.

Сегодня Вера Врубель обнаружила, что скандальную табличку сняли с обеих витрин принадлежащих Стерлигову магазинов. «На следующий день после обращения в полицию я отметила, что табличку убрали. Я буду ежедневно проверять, не вернут ли ее назад. Теперь дело за моими единомышленниками: обратить внимание органов на прочие лавки с хулиганскими табличками,и добиться аналогичного результата. Ну и общий совет всем от моей 90-летней бабушки: 17-й год, не 37-й, не молчите!» - прокомментировала она происходящее «Собаке.ru».