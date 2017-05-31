Вера Врубель о гомофобной табличке на магазине «Хлеб Германа Стерлигова»

Лично меня не устраивает, что в питерском доме, где живу я и мои дети, открывается лавка, позволяющая себе выставлять в своей витрине подобные мерзости. Это просто, как теория разбитых окон: если разбито одно окно, и его никто не чинит, вскоре придет в упадок весь дом — а потом и весь квартал. Нужно соблюдать гигиену личного пространства и оперативно реагировать на интервенцию фашизма, который может прикидываться чем и кем угодно: православным праведником, старовером-моралистом или гееборцем-милонушкой. Псевдо-славянская вязь, которой набрана табличка, только дискредитирует вызываемые ассоциации.

Цитата из заявления: "Публичное размещение в витрине магазина таблички, содержащей нецензурную брань, оскорбляет и ставит под угрозу детей, которые проходят мимо ежедневно, и вынуждены видеть подобное безобразие. Использование нецензурной брани в витрине магазина недопустимо, оно унижает честь и достоинство петербуржцев (и детей, и взрослых) и выражает неуважение к морально-этическим нормам, сложившимся в обществе".

Также я прошу провести проверку в отношении Г.В. Стерлигова в части разжигания им ненависти, возбуждения вражды в обществе, подстрекания к насилию и экстремизму (статья 282.2 УК РФ), и принять соответствующие меры по пресечению указанных правонарушений. Какие именно слои населения планировал оскорбить ГВС — на данный момент для меня не так уж важно, хотя изучив его сайт, вывод об этом можно сделать однозначный. Но в суде, в котором он вскоре неминуемо окажется, ему придется это объяснить — каким именно "..." он запрещает вход в свои лавки.

На следующий день после обращения в полицию я отметила, что табличку убрали. Я буду ежедневно проверять, не вернут ли ее назад. Теперь дело за моими единомышленниками - обратить внимание органов на прочие лавки с хулиганскими табличками, и добиться аналогичного результата. Ну и общий совет всем от моей 90-летней бабушки: 17-й год, не 37-й, не молчите!