Активистка (и юрист по образованию) Вера Врубель, подготовившая обращение в полицию об оскорбительном содержании гомофобной таблички на магазине «Хлеб Германа Стерлигова», написала для нас колонку о том как, почему и какими методами будет добиваться ее снятия. И, кажется, уже преуспела: сегодня на входе в скандальную булочную с ценой за буханку в полторы тысячи рублей деревянного знака о том, что гомосексуалам вход воспрещен, больше нет.
Вера Врубель о гомофобной табличке на магазине «Хлеб Германа Стерлигова»
После публикации на моей личной странице в соцсети я получила сотни писем и комментариев. Эти письма и комменты — богатый материал для психолога, социолога и антрополога. Получился настоящий срез общества. Можно сказать, люди разделились на три лагеря: мои единомышленники, которым не нравятся фашистско-хулиганские провокаторы и их пиар-ходы; диванные экстремисты, готовые бросить в витрину абстрактный кирпич; и хамоватые гомофобы, маскирующиеся под патриотов-славянофилов.
Мое желание бороться с быдло-вывеской законными способами вызвало лавину советов вроде "Да что с ним церемониться, давайте бить витрины!" Нет, ребята, не давайте. Агрессия, инфантилизм и полный правовой нигилизм, которые оказались массовыми, меня просто поразили.
Заявление в районный отдел полиции я подала с четкой целью: участковому придется отреагировать, провести проверку и сообщить мне о результатах. Я потребовала убрать хулиганскую табличку, содержащую обценную лексику, и наложить штраф на ответственных лиц. Не желая грузить участкового риторикой о дискриминации и фашизме, я призываю всего лишь убрать с витрины магазина табличку с оскорбительным содержанием.
Лично меня не устраивает, что в питерском доме, где живу я и мои дети, открывается лавка, позволяющая себе выставлять в своей витрине подобные мерзости. Это просто, как теория разбитых окон: если разбито одно окно, и его никто не чинит, вскоре придет в упадок весь дом — а потом и весь квартал. Нужно соблюдать гигиену личного пространства и оперативно реагировать на интервенцию фашизма, который может прикидываться чем и кем угодно: православным праведником, старовером-моралистом или гееборцем-милонушкой. Псевдо-славянская вязь, которой набрана табличка, только дискредитирует вызываемые ассоциации.
Цитата из заявления: "Публичное размещение в витрине магазина таблички, содержащей нецензурную брань, оскорбляет и ставит под угрозу детей, которые проходят мимо ежедневно, и вынуждены видеть подобное безобразие. Использование нецензурной брани в витрине магазина недопустимо, оно унижает честь и достоинство петербуржцев (и детей, и взрослых) и выражает неуважение к морально-этическим нормам, сложившимся в обществе".
Также я прошу провести проверку в отношении Г.В. Стерлигова в части разжигания им ненависти, возбуждения вражды в обществе, подстрекания к насилию и экстремизму (статья 282.2 УК РФ), и принять соответствующие меры по пресечению указанных правонарушений. Какие именно слои населения планировал оскорбить ГВС — на данный момент для меня не так уж важно, хотя изучив его сайт, вывод об этом можно сделать однозначный. Но в суде, в котором он вскоре неминуемо окажется, ему придется это объяснить — каким именно "..." он запрещает вход в свои лавки.
На следующий день после обращения в полицию я отметила, что табличку убрали. Я буду ежедневно проверять, не вернут ли ее назад. Теперь дело за моими единомышленниками - обратить внимание органов на прочие лавки с хулиганскими табличками, и добиться аналогичного результата. Ну и общий совет всем от моей 90-летней бабушки: 17-й год, не 37-й, не молчите!
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