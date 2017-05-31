В Петербурге установили билборды с призывами не участвовать в протестных акциях
На петербургских улицах появились билборды с социальной рекламой политического содержания. На постерах изображен силуэт молодого человека-марионетки, сопровождаемый призывом не участвовать в протестных акциях, «думать головой» и «не вестись на провокации». Снимок билборда опубликовал в своем твиттере сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Федор Горожанко.
Социальная реклама в Петербурге: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой - не ведись на провокации».— Фёдор Горожанко (@goodfed) 30 мая 2017 г.
Мрак. pic.twitter.com/U9FauJanET
На сайте городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, ссылка на который размещена на постере, есть страница с подробными рекомендациями.
Напомним, 26 марта в десятках городов России прошли как санкционированные, так и стихийные массовые акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти. Наиболее многочисленными манифестации были в Москве и Петербурге, где в результате полиция и Нацгварди задержала сотни людей, в том числе и некоторое количество несовершеннолетних.
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