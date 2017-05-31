В Петербурге установили билборды с призывами не участвовать в протестных акциях

На сайте городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, ссылка на который размещена на постере, есть страница с подробными рекомендациями.

Напомним, 26 марта в десятках городов России прошли как санкционированные, так и стихийные массовые акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти. Наиболее многочисленными манифестации были в Москве и Петербурге, где в результате полиция и Нацгварди задержала сотни людей, в том числе и некоторое количество несовершеннолетних.