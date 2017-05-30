В Instagram публикуют снимки целующихся геев и лесбиянок в поддержку российских ЛГБТ-людей

Поводом для флешмоба послужили апрельские публикации «Новой газеты» и других СМИ о преследованиях (пытках, арестах и даже убийствах) гомосексуальных мужчин в Чечне. Эту беспрецедентную даже для России волну массового гомофобного насилия через какое-то время стали бурно обсуждать за пределами РФ.

Инициатор кампании — бразильский социальный ЛГБТ-проект [SSEX BBOX]: именно его активисты запустили в соцсетях флешмоб в поддержку российских ЛГБТ. Организация опубликовала на своем ютьюб-канале три ролика на разных языках (португальском, английском и русском) о том, что в России прав у гомосекуальных и трансгендерных граждан становится все меньше, а ЛГБТ-акции грозят для их участников арестом.