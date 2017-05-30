В Instagram публикуют снимки целующихся геев и лесбиянок в поддержку российских ЛГБТ-людей
Поводом для флешмоба послужили апрельские публикации «Новой газеты» и других СМИ о преследованиях (пытках, арестах и даже убийствах) гомосексуальных мужчин в Чечне. Эту беспрецедентную даже для России волну массового гомофобного насилия через какое-то время стали бурно обсуждать за пределами РФ.
Инициатор кампании — бразильский социальный ЛГБТ-проект [SSEX BBOX]: именно его активисты запустили в соцсетях флешмоб в поддержку российских ЛГБТ. Организация опубликовала на своем ютьюб-канале три ролика на разных языках (португальском, английском и русском) о том, что в России прав у гомосекуальных и трансгендерных граждан становится все меньше, а ЛГБТ-акции грозят для их участников арестом.
В знак протеста против разгула гомофобии и трансфобии в России бразильцы предложили пользователям соцсетей, вне зависимости от их пола, гендерной идентичности и сексуальной ориентации, сделать «цифровой поцелуй» и выложить его в инстаграм с геотегом Moscow Kremlin и хэштегом #kiss4lgbtqrights.
На сегодняшний день к «виртуальному поцелую» присоединилось несколько тысяч человек. В их числе Наоми Кэмпбелл, которая выложила только свои губы, дизайнер и бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши, а также модели и актрисы Барбара Франка и Алина Диас.
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