Убийца журналиста Дмитрия Циликина приговорен к 8 с половиной годам колонии

В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве журналиста Дмитрия Циликина. 22-летний Сергей Косырев признан Калининским судом виновным и получил 8 с половиной лет лишения свободы. Оглашение приговора, как и весь судебный процесс, проходил в закрытом режиме.

Согласно оглашенному постфактум обвинительному заключению, преступник через соцсети познакомился с Циликиным и пришел к тому в гости на проспект Науки. В ходе общения у подсудимого и потерпевшего возник конфликт на почве личных отношений, после чего случилось убийство. Отметим, что сразу же после ареста Косырев заявил, что следователь может обращаться к нему «Чистильщик». Он объявил себя идейным гомофобом и назвал жестокое убийство журналиста частью «крестового похода».

Напомним, Дмитрий Циликин, известный журналист и один из лучших театральных обозревателей в Петербурге, был обнаружен мертвым вечером 31 марта прошлого года в его собственной квартире. Как отметили тогда правоохранители, он умер от потери крови, а труп пролежал в квартире не менее двух дней. Подозреваемого студента Гидрометеорологического университета С. Косырева задержали через неделю с ноутбуком и мобильным телефоном убитого.

Дмитрий Циликин был одним из ведущих театральных критиков, писал для «Собака.ru», Vogue, «Коммерсантъ», «Ведомости», «Деловой Петербург». Одной из последних его работ для нашего издания стало интервью с Александром Невзоровым о культовой перестроечной программе «600 секунд».