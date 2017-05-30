В Госдуме может появиться совет блогеров

Самый молодой депутат Госдумы, 21-летний член фракции ЛДПР Василий Власов направил в парламентский комитет по информационной политике предложение о создании совета популярных блогеров, который мог бы участвовать в обсуждении законопроектов. В качестве цели новой структуры Власов обозначил более эффективное общение с молодой интернет-аудиторией.

Пока что единственной реакцией звезд рунета на предложение ЛДПР-овца стала реплика Евгения Баженова (Bad Comedian), который назвал проект Власова попыткой «создать иллюзию работы».

Напомним, после массовых акций протеста по всей России 26 марта, в которых участвовали и тинейджеры, в Думе провели парламентские слушания, посвященные молодежной политике, на которые позвали блогеров. В частности, с думской трибуны выступила автор крайне популярного видеоблога Саша Спилберг (Александра Балковская).



