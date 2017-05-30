Милонов призвал продавать товары в секс-шопах по рецептам

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов хочет приравнять интимные товары к лекарственным препаратам, которые отпускаются по рецептам. С таким предложением он обратился к главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой.

«Распространение указанных товаров будет требовать лицензирования, а также их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача», — говорится в обращении Милонова. 

По мнению скандально известного депутата, «нездоровый интерес россиян к сексу» вызван в том числе продажей порнографической продукции и открытием специализированных магазинов, то есть секс-шопов.

Напомним, что Виталий Милонов еще в статусе депутата регионального петербургского парламента приобрел всероссийскую известность благодаря беспрерывной борьбе с ЛГБТ. Именно он является автором скандального петербургского и соавтором федерального законов о «запрете пропаганды гомосексуализма». Но в последнее время объект его атак резко изменился. Теперь Милонов регулярно выступает против реальных или воображаемых оппонентов РПЦ. Например, 19 мая он призвал преследовать в уголовном порядке тех, кто занимается магией и колдовством

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Ксения Собчак — Путину: «Государство не должно лезть в трусы к своим гражданам»

Виталий Милонов пытался сорвать показ ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок»

ЗакС намерен ввести туристический сбор для иностранцев

Виталий Милонов провозгласил победу над геями в Петербурге

Елена Грузинская: «Преподавание Милонова в «Вышке» — сюр!»

Виталий Милонов запретит велосипедистам ездить без прав

Фотографию Ксении Собчак подозревают в оскорблении чувств верующих

Милонов намерен запретить ходить в купальниках по Петербургу