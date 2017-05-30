Храм Спаса на Крови будут реставрировать

Храм Спаса на Крови в Петербурге в ближайшее время подвергнется работам по реставрации. На сайте госзакупок опубликована информация о проведении двух конкурсов на 78 млн рублей.

Реставрация несущих конструкций должна быть проведена за 210 дней. Стоимость первого этапа оценили в 38,4 млн рублей, из них почти 6,5 млн — из внебюджетных средств. По условиям второго тендера, победитель должен провести реставрационные работы в центральной части здания, отремонтировать кровлю и купола. Эта часть работ оценивается в 39,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что Спас на Крови вошел в первую десятку наиболее популярных достопримечательностей мира по версии туристического портала TripAdvisor.