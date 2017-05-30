В Петербурге появились экскурсии по городу на «Жигулях»

В Петербурге в тестовом режиме заработал экскурсионный проект «Копейка-мир», который организует туры по городу на советских машинах «Жигули».

«Копейки» выкрашены в оптимистические цвета и обозначены фирменным логотипом. Прокатиться на ретро-автомобилях можно по трем маршрутам: историческому центру, разводным мостам и главным городским рынкам.

Сами организаторы экскурсии на странице проекта в Instagram признаются, что идея туров на ретро-автомобилях вдохновлена траби-сафари в Берлине, то есть экскурсиями по германской столице на «трабантах», былой гордости автопрома социалистической ГДР.