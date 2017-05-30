Изабель Юппер призвала Путина «оставить в покое» Кирилла Серебренникова

Французская актриса Изабель Юппер выступила с речью в защиту российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого не прошлой неделе обыскивали и допрашивали московские правоохранительные органы по уголовному делу о мошенничестве. Юппер обратилась непосредственно к президенту РФ Владимиру Путину, находящемуся с официальным визитом во Франции, в речи после вручения актрисе почетной награды премии «Мольер» за высшие достижения в театральном искусстве.

«Этот почетный "Мольер" принес мне много эмоций, много радости. Но он также дает мне возможность высказать слова поддержки Кириллу Серебренникову — российскому режиссеру театра и кино. Сейчас за него все очень переживают. Не знаю, будет ли господин [президент России Владимир] Путин сегодня ночевать во Франции, или он уже вернулся в Москву. Господин Путин, оставьте его в покое! Лучше сходите на его спектакли. Спасибо» — сказала Юппер. Видео выступления актрисы с русскими субтитрами разместило издание «Медуза».

Днем раньше обращение в поддержку Серебренникова подписали видные французские культурные деятели, в том числе актеры Дени Лаван, Луи Гаррель и Беатрис Даль, директоры Авиньонского театрального фестиваля Оливье Пи и Аньес Тролли и еще почти два десятка знаменитостей.

Напомним, утром 23 мая дома у Кирилла Серебренникова был проведен обыск. Силовики пришли в последующие часы по 17 адресам, в том числе, помимо руководимого Серебренниковым «Гоголь-центра», в Российский Академический Молодежный Театр и на территорию арт-кластера «Винзавод».

Следственный комитет России сообщил, что обыски в квартире художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова и в самом театре проходят по уголовному делу о хищении около 200 миллионов рублей из бюджетных средств. Статус Серебренникова на сегодняшний день — свидетельский.