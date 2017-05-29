Власти Петербурга установили единую цветовую гамму для такси

В Смольном подготовлен законопроект, устанавливающий единую цветовую гамму для городских такси. Окончательный выбор петербургская администрация сделала в пользу белого цвета.

Прошлым летом Смольный разместил законопроект, согласно которому все такси города до 1 сентября 2017 года должны стать белого цвета. Но затем в петербургском комитете по транспорту сообщили, что на правительственном сайте по ошибке была опубликована неактуальная версия документа, и для таксомоторов допустимы три цветовые гаммы – белая, серебристая, черная. Спустя почти год альтернативные цвета были все-таки отвергнуты.

Закон о цвете петербургских такси вступит в силу, как только документ будет официально опубликован. На отсрочку могут рассчитывать лишь машины, получившие разрешение на работу до этого момента – им можно будет не перекрашиваться до тех пор, пока не закончится срок действия разрешения.

По материалу издания «Фонтанка»