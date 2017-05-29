Киану Ривз в Петербурге стал мемом в соцсетях

Рабочий визит голливудской суперзвезды в Петербург 24 мая вызвал в городе настоящий ажиотаж. Начиная с его появления в зале прилетов «Пулково-2» его преследуют желающие сделать селфи со знаменитостью, а позирующий среди петербургских архитектурных красот Киану Ривз с его знаменитым предельно флегматичным выражением лица стал новейшим мемом в соцсетях.

 

 

52-летний актер и один из самых обаятельных и небанальных голливудских персонажей прибыл в Петербург для съемок, проведение которых нигде не афишировалось. По достаточно надежным данным, Киану снимается в фильме «Сибирь» режиссёра Мэттью М. Росса. Покинет город Ривз сегодня вечером.

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