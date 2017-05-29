Киану Ривз в Петербурге стал мемом в соцсетях
Рабочий визит голливудской суперзвезды в Петербург 24 мая вызвал в городе настоящий ажиотаж. Начиная с его появления в зале прилетов «Пулково-2» его преследуют желающие сделать селфи со знаменитостью, а позирующий среди петербургских архитектурных красот Киану Ривз с его знаменитым предельно флегматичным выражением лица стал новейшим мемом в соцсетях.
Твое лицо, когда ты приехал в Петербург: pic.twitter.com/qYIDXmFv8E— FlashNord (@flashnord) 28 мая 2017 г.
Че здесь киану ривз делает? О боже, понаехали pic.twitter.com/VmsXf4DHez— Меня зовут Эрл (@erlstpnv) 28 мая 2017 г.
Тем временем, в Петербурге можно встретить человека с плохим русским произношением pic.twitter.com/saj2tVdZz6— Лентач (@oldLentach) 28 мая 2017 г.
Баба Яга в Питере pic.twitter.com/yF9hUoT0S4— #MDK (@mudakoff) 28 мая 2017 г.
Это я, когда вижу фото Киану Ривза из Санкт-Петербурга. #съемки #сибирь #КиануРивз pic.twitter.com/c1tJARS3dq— Tsar91 (@Sinistral25) 28 мая 2017 г.
Киану Ривз в Питере. pic.twitter.com/1YCNbEHDU4— Ещё один всё понял (@photovo) 28 мая 2017 г.
Thanks! Анна Дедкова— Ayako Ueda (@okka_nyan) 28 мая 2017 г.
Очень круто когда приезжаешь в аэропорт Пулково а там Киану Ривз😊👍😊😍 ....#KeanuReeveshttps://t.co/jiWko1Rwks pic.twitter.com/PSw81rZTLZ
52-летний актер и один из самых обаятельных и небанальных голливудских персонажей прибыл в Петербург для съемок, проведение которых нигде не афишировалось. По достаточно надежным данным, Киану снимается в фильме «Сибирь» режиссёра Мэттью М. Росса. Покинет город Ривз сегодня вечером.
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