Киану Ривз в Петербурге стал мемом в соцсетях

Рабочий визит голливудской суперзвезды в Петербург 24 мая вызвал в городе настоящий ажиотаж. Начиная с его появления в зале прилетов «Пулково-2» его преследуют желающие сделать селфи со знаменитостью, а позирующий среди петербургских архитектурных красот Киану Ривз с его знаменитым предельно флегматичным выражением лица стал новейшим мемом в соцсетях.