Лоукостер «Победа» увеличит число самых дешевых билетов

Авиакомпания «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», шестой крупнейший перевозчик в РФ, в 2017 году увеличит число билетов по минимальному тарифу 999 рублей до 350 тысяч. Это на 20,7% больше, чем в прошлом году.

Лоукостер перевез за прошлый год более 4,3 миллионов человек. В планах компании на текущий год — 5 миллионов пассажиров. При этом чистая прибыль «Победы» в 2016-м составила 3 миллиарда рублей.

«Победа» летает по 37 направлениям, в том числе по 11 международным: среди них Германия, Кипр, Италия, Австрия, Армения, Грузия, Азербайджан, Испания. В парке компании 12 самолетов Boeing 737-800 NG. До 2019 года их число планируется увеличить вдвое.

По материалам издания «Деловой Петербург»