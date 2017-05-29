В парке 300-летия появились корейские каменные статуи «Дольхарбан»

парке 300-летия Петербурга установили пять традиционных корейских каменных статуй «Дольхарбан» (дословно переводится как «каменный дед»). Это подарок городу консульства Южной Кореи, на торжественной презентации которого присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный консул Республики Корея Ли Джин Хён

Скульптуры представляют собой высеченные из вулканической лавы фигуры высотой полтора метра и весом около тонны.

Первая каменная статуя «Дольхарбан» появилась в древние времена в корейской провинции Чеджу. Эти фигуры на полуосторове устанавливаются перед входом в каждый административный район или дом. Они выполняют роль стражников, которые охраняют покой и благополучие жителей района.