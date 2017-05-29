Начало лета в Петербурге будет дождливым и прохладным

Последняя неделя весны и первые несколько летних дней в Петербурге будут пасмурными и дождливым. Такой прогноз на неделю озвучили специалисты Гидрометцентра.

Понедельник 29 мая будет самым теплым днем за неделю, с температурой воздуха до +18 и возможным непродолжительным дождем.

30 и 31 мая будет мокро и прохладно. Прогнозируемый температурный максимум — до +16 днем и +10 ночью.

Наступление календарного лета будет отмечено еще большими прохладой и осадками. С четверга 1 июня и до воскресенья 4 июня дожди так и не прекратятся, а воздух прогреется лишь до +10.

Напомним, что в долгосрочном прогнозе синоптики обещали относительно теплый июнь и жаркий, но отмеченный частыми дождями июль.