В Петербурге зацвели тюльпаны

Из-за холодной погоды в первой половине мая сезон цветения тюльпанов сдвинулся к концу месяца, но зато пришелся прямо ко Дню города.

Самые большие тюльпановые цветники можно увидеть на Пулковском шоссе, в Биржевом сквере, на Красногвардейском бульваре, Московском проспекте, в Александровском саду, саду-партере Смольного, Таврическом саду, на площади Александра Невского, проспекте Стачек и в Приморском парке Победы.

«Тюльпаны, распускающиеся сегодня в цветниках, были высажены осенью прошлого года. Всего городскими садово-парковыми предприятиями было посажено около 400 тысяч луковиц», — рассказали представители комитета Смольного по благоустройству на своем сайте.