Стало известно, когда заработает Wi-Fi в петербургском метро

26 мая была объявлена точная дата запуска Wi-Fi  в петербургском метрополитене. Первыми, начиная с 30 мая, смогут воспользоваться бесплатной сетью пассажиры Правобережной (или оранжевой) линии: от станции  «Спасская» до «Улицы Дыбенко».

Оснастить Wi-Fi все остальные линии метро обещают к концу 2017 года.

Работами по оснащению метрополитена бесплатной сетью доступа к интернету занимается компания «МаксимаТелеком» в рамках частного подряда, сумма которого оценивается в полтора миллиарда рублей. 

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