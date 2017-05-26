На Петроградской стороне ищут пропавшую ручную ворону

На Петроградской стороне, в районе Лахтинской улицы (станция метро «Чкаловская») хозяева ручной вороны разыскивают пропавшую птицу.

В объявлении указано, что ворона по кличке Ода может выпрашивать еду у прохожих и умеет издавать звуки, имитирующие человеческую речь.

Ручная птица находится на улице в реальной опасности: ей могут угрожать как уличные вороны, так и жестокие люди. Домашние вороны, подчеркивается в объявлении, на «воле» не способны выжить.