Власти Петербурга попросили горожан не ездить на автомобилях во время ПМЭФ

Смольный, а именно Комитет по развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал петербуржцам отказаться от использования личного транспорта 26 мая и в дни проведения Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ).

Сегодня, 26 мая, с 16:00 до 19:00 на Пулковском и Петербургском шоссе состоится тестирование движения транспорта участников ПМЭФ, поэтому движение на юге города будет практически заблокировано.

«Просим жителей отнестись к этим временным неудобствам с пониманием. Петербург должен достойно встретить гостей форума и подтвердить свой безупречный имидж на мировой арене», — заявил глава КРТИ Сергей Харлашкин.

Сам же экономический форум пройдет с 1 по 3 июня.