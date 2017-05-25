В Пушкинских Горах пройдет фестиваль поэзии с концертами Дельфина и Сургановой

Со 2 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах пройдет 51-й всероссийский Пушкинский праздник поэзии. В день открытия начнут работать литературно-поэтические площадки. В чтениях примут участие поэты, артисты театра, студенты, жители и гости Пскова.

Также актер Дмитрий Дюжев представит новую поэтическую программу «Евгений Онегин». 3 июня на праздничной поляне села Михайловское будут работать несколько локаций, две из них основные, —поэтическая площадка «Открытый микрофон» (малая сцена), предназначенная для молодых поэтов, и Главная сцена, а также несколько интерактивных зон.

На Главной сцене состоятся концерты музыканта и поэта Дельфина (Андрей Лысиков) и группы «Сурганова и Оркестр». Вблизи основных площадок разместятся пленэр художников, почтовый городок и ремесленная ярмарка, также там будут проходить конные прогулки, «Пушкин-квест» и парад воздушных змеев.