Летними ночами колоннада Исаакиевского собора будет открыта

Любоваться на Петербург с обзорной площадки одного из самых высоких зданий Петербурга, Исаакиевского собора, можно будет ночами на протяжении всего лета. Уже на следующей неделе, с 1 июня, колоннада Исаакия изменит график работы и не будет закрывать двери до раннего утра.

С первого летнего вечера колоннада площадка будет работать не только днем и вечером, но и с 22.30 до 04.30. Исключением станет среда — выходной день. Билет будет стоить 400 рублей.

Ночная колоннада будет доступна для посетителей вплоть до 20 августа.