Студенты ИТМО снова выиграли чемпионат мира по программированию

Команда петербургского университета ИТМО в седьмой раз выиграла студенческий чемпионат мира по программированию АСМ ICPC. Финал турнира прошел в американском городе Рапид-Сити.

Места со второго по четвертое заняли команды соответственно Варшавского университета, Сеульского университета и СПбГУ (победители прошлогоднего чемпионата).

ИТМО — российский рекордсмен по количеству побед на чемпионате. Второе место занимают студенты СПбГУ, выигравшие студенческий программистский турнир четыре раза.

Напомним, что команда Университета ИТМО — номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в категории «Наука и жизнь». Проголосовать за них можно еще в течение ближайших десяти дней.