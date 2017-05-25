Студенты ИТМО снова выиграли чемпионат мира по программированию
Команда петербургского университета ИТМО в седьмой раз выиграла студенческий чемпионат мира по программированию АСМ ICPC. Финал турнира прошел в американском городе Рапид-Сити.
Места со второго по четвертое заняли команды соответственно Варшавского университета, Сеульского университета и СПбГУ (победители прошлогоднего чемпионата).
ИТМО — российский рекордсмен по количеству побед на чемпионате. Второе место занимают студенты СПбГУ, выигравшие студенческий программистский турнир четыре раза.
Напомним, что команда Университета ИТМО — номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в категории «Наука и жизнь». Проголосовать за них можно еще в течение ближайших десяти дней.
#ICPC2017 GOLD MEDALIST and EUROPEAN REGIONAL CHAMPIONS and WORLD CHAMPIONS - St. Petersburg ITMO University (10 problems solved) pic.twitter.com/etrHTMQHFi— ICPCNews (@ICPCNews) 24 мая 2017 г.
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