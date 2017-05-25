Украина собирается отменить железнодорожное сообщение с Россией

Украина готовится к полному запрету на железнодорожное сообщение с Россией. Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству Украины, сообщил «Коммерсант».

По информации из неофициальных источников, запрет на пассажирские перевозки введут уже с 1 июля 2017 года. Это решение будет объяснено тем, что компания РЖД продолжает отправлять поезда в подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 16 мая украинские власти объявили о блокировке доступа к российским крупным интернет-ресурсам: поисковику «Яндекс», социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Позднее в санкционный список Киева попало и закрытое акционерное общество «Росбизнесконсалтинг» (РБК).

UPD: Спустя несколько часов после сообщений в российских СМИ представитель компании «Укрзализныця» (ОАО, заведующее железнодорожным транспортом в Украине - прим. ред.) опроверг намерение государства прервать сообщение с Россией. «Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею», — сказал представитель пресс-службы компании.