Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко названы почетными гражданами Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на закрытом заседании 24 мая проголосовало за почетных граждан. По итогам наибольшее число голосов набрали глава Совета Федерации РФ и экс-губернатор города Валентина Матвиенко и глава РПЦ, патриарх Кирилл. Их поддержали по 45 депутатов.

Оппозиционные депутаты поддерживали режиссера Александра Сокурова: он набрал 12 голосов. Также 9 человек проголосовали за певицу Эдиту Пьеху.

Остальные участники голосования (глава компании «Ленинец» Анатолий Турчак, математик Марк Башмаков, старший тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, невролог Борис Рачков) набрали по несколько голосов голосов.

Как сообщает «Фонтанка», перед голосованием спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обратился к депутатам и заявил, что «выбираем не мы, а выбирает Господь».