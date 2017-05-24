Президентские выборы пройдут в день присоединения Крыма

Депутаты Государственной думы приняли пакет поправок к избирательному законодательству РФ, предписывающий перенос президентских выборов на годовщину присоединения Крыма к России. Таким образом, голосование состоится 18 марта 2018 года.

Еще одна существенная поправка, принятая парламентом, — отмена открепительных удостоверений. Теперь для того, чтобы принять участие в голосовании на президентских выборах не по месту регистрации, необходимо подать заявку в местный избирком: не ранее 45 дней до выборов и не позднее 14.00 в день голосования.

Напомним, по итогам недавнего социологического опроса, 64% россиян — за переизбрание Владимира Путина на еще один президентский срок. Сам действующий глава российского государства на прямые вопросы журналистов о намерении баллотироваться пока отказывается отвечать.