В «Галерее» открылся двухэтажный флагманский бутик IQOS. Это концептуальное пространство, где каждый гость может окунуться в мир новой эстетики и сделать шаг навстречу будущему, свободному от сигаретного дыма.
В «Галерее» открылся флагманский бутик IQOS
Будущее человечества – за научными открытиями и передовыми технологиями. Технология, которая применяется в системе нагревания табака IQOS, создана в Центре исследований и разработок «Филип Моррис Интернэшнл» в Швейцарии. В ее основе – процесс нагревания табака без горения (тления), в результате чего образуется не дым, а «табачный пар». При использовании девайса сохраняется полноценный вкус табака, но запаха значительно меньше, дыма и пепла нет, а уровни выделяемых вредных веществ значительно ниже.
Открытию двухэтажного бутика в Санкт-Петербурге предшествовал успешный запуск специализированных бутиков IQOS как в Москве, так и в других крупных городах в более, чем 20 странах мира. Сегодня уже более двух миллионов совершеннолетних курильщиков перешли на использование IQOS.
«Мы рады объявить об открытии флагманского бутика IQOS в Санкт-Петербурге, что позволит предложить еще большему числу российских совершеннолетних курильщиков революционную альтернативу курению сигарет,» – говорит Бертран Бонвин, президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси.
В честь открытия бутика в День города, 27 мая IQOS приглашает своих клиентов в зону бренда на концерт группировки «Ленинград» в Манеже кадетского корпуса. Те, кто не успел зарегистрироваться на это событие, могут получить свой билет в новом бутике 24-26 мая с 10:00 до 23:00, 27 мая 10:00 - 15:00.
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