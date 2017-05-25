Открытию двухэтажного бутика в Санкт-Петербурге предшествовал успешный запуск специализированных бутиков IQOS как в Москве, так и в других крупных городах в более, чем 20 странах мира. Сегодня уже более двух миллионов совершеннолетних курильщиков перешли на использование IQOS.

«Мы рады объявить об открытии флагманского бутика IQOS в Санкт-Петербурге, что позволит предложить еще большему числу российских совершеннолетних курильщиков революционную альтернативу курению сигарет,» – говорит Бертран Бонвин, президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси.

В честь открытия бутика в День города, 27 мая IQOS приглашает своих клиентов в зону бренда на концерт группировки «Ленинград» в Манеже кадетского корпуса. Те, кто не успел зарегистрироваться на это событие, могут получить свой билет в новом бутике 24-26 мая с 10:00 до 23:00, 27 мая 10:00 - 15:00.