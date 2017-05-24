Петербургское метро в День города будет работать до утра

В ночь на 28 мая, когда в Петербурге будут отмечать 314-ю годовщину основания города, метрополитен не будут закрывать.

Как сообщили 24 мая в пресс-службе подземки, поезда будут курсировать без перерыва, но некоторые вестибюли будут не доступны пассажирам.

Так, в ночь мероприятия будут закрыты вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», вестибюль-2 станции «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская».

При этом с двух часов ночи до половины пятого зайти в метро можно будет только по жетону или «Подорожнику».

По материалам «Фонтанки»