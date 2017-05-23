Петербуржца назвали лучшим водителем автобуса в России

Водитель автобуса из Петербурга Кирилл Подушников победил во всероссийском конкурсе профессионального мастерства, организованном Министерством транспорта РФ, в категории «Автобус большой вместимости», сообщила компания «Пассажиравтотранс».

На соревновании победитель проехал девять фигур на площадке скоростного маневрирования за 2 минуты 47 секунд. Подушников перевозит пассажиров по городскому маршруту № 22. «Я выбрал эту профессию, потому что мне всегда было интересно, как другие водят автобус. В детстве я с мамой любил ездить на мягких «луноходах» в садик, который находился как раз напротив моего автобусного парка», — рассказал водитель изданию «Бумага» о своей профессии.

Еще один водитель из Петербурга, Сергей Емельянов, на конкурсе вошел в десятку лучших.