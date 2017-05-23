Обыск у Кирилла Серебренникова связан с уголовным делом о хищении 200 бюджетных миллионов

Следственный комитет России сообщил, что обыски в квартире художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова и в самом театре проходят по уголовному делу о хищении около 200 миллионов рублей из бюджетных средств. Статус Серебренникова на сегодняшний день — свидетельский.

«По версии следствия, пока не установленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации», — говорится в заявлении пресс-службы СК.

При этом издание «Медуза» сообщила, что обыск у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова провели без решения суда. Об этом говорится в постановлении о проведении обыска, выданном следователем Федутиновым.

Напомним, что утром в социальных сетях несколько человек сообщили об обыске, проведенном дома у Кирилла Серебренникова. Обыски пришли в последующие часы по 17 адресам, в том числе, помимо «Гоголь-центра», в Российском Академическом Молодежном Театре и на территории арт-кластера «Винзавод».

Между тем, в поддержку режиссера и «Гоголь-центра» у стен театра, где до сих пор продолжаются оперативные действия, собирался стихийный митинг. Актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение в защиту Кирилла Серебренникова. Обращение подписали, в частности, Олег Табаков, Евгений Миронов, Марк Захаров, Алла Демидова, Сергей Гармаш, Ксения Раппопорт, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Дмитрий Кузнецов (рэпер Хаски).

Самого режиссера после длившегося несколько часов обыска увезли на допрос в Следственный комитет.



