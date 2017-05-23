«Мегафон» предложил клиентам «Притяжение» Бондарчука за сбой 19 мая

Мобильный оператор «Мегафон» предложил несколько вариантов компенсации клиентам, пострадавшим от масштабного сбоя в сети 19 мая.

Сергей Солдатенков, гендиректор «Мегафона», в своем блоге сообщил, что каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, будет предложен один из трех варианта компенсации: 50 минут голосовой связи и гигабайт трафика, просто два гигабайта трафика или же бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ». Позже выяснилось, что вариант компенсации в виде бесплатного фильма предполагает только один вариант — «Притяжение» Фёдора Бондарчука. Подключить предложения нужно до 31 мая.

Напомним, в пятницу, 19 мая с утра клиенты сотовых операторов «Мегафон» и Yota в разных регионах РФ жаловались на невозможность дозвониться. Впоследствии проблемы появились и у других операторов. Одна из версий такого массового сбоя — обновление ОС Android на смартфонах абонентов.