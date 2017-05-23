К режиссеру Кириллу Серебренникову и в «Гоголь-центр» пришли с обысками

В московский театр «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОН. Об этом рассказала журналистка «Открытой России» и правозащитница Зоя Светова.

Ранее, утром в социальных сетях несколько человек сообщили об обыске, проведенном дома у художественного руководителя театра, режиссера Кирилла Серебренникова.

С чем связаны оперативные мероприятия силовых структур, пока не сообщается. Правоохранители никак не комментируют происходящее, Серебренников или его адвокат также до сих пор не озвучили, в чем причина действий силовиков. Позднее источник РБК сообщил, что обыск у режиссера проводится по делу о хищениях в «Гоголь-центре», а Следственный комитет планирует допросить Серебренникова.

 

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