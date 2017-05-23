В результате теракта в Манчестере погибли 22 человека

Британская служба скорой помощи сообщила о 22 погибших и 59 раненых при взрыве, прогремевшем на концерте американской певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер-Арена».

Трагический инцидент твердо рассматривается как теракт. Как сообщает агентство Reuters, взрыв был организован смертником, а бомба начинена поражающими элементами, предположительно гвоздями. Полиция оцепила соседние со стадионом районы, закрыта крупная железнодорожная станция Manchester Victoria.

Ариана Гранде в своем Twitter написала, что она «сломлена, тем что произошло». Теракт произошел не на концертной площадке, а в фойе стадиона в 22.35 (00.35 по московскому времени), после окончания выступления певицы.

Напомним, что эта террористическая атака — первая с 2005 года, когда серия взрывов произошла в лондонском метро: тогда погибли 52 человека.