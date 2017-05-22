Дворцовый мост вновь будут разводить под классическую музыку

В Петербурге летом снова запоет Дворцовый мост. Второй год подряд главную городскую переправу будут разводить под классическую музыку. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В преддверии Дня города стартует проект «Поющие мосты». Первое музыкальное шоу запланировано на 26 мая. После разводки Дворцового суда под ним будут проходить под музыку российских композиторов.

В КРТИ также напоминнили, что в этом году Дворцовый разводят на час раньше, в 01:10. Пролеты поднимаются буквально за пять минут. Столько же занимает их сведение. Произведения классической музыки будут играть вплоть до 3 сентября.