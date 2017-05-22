Петербургские старшеклассники получили призы на конкурсе молодых ученых в США

Савелий Новиков и Дмитрий Михайловский, десятиклассники петербургской школы № 564, получили награды Grand Award и Special Award на Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF.

На сайте Лаборатории непрерывного математического образования, где занимаются школьники, сообщается, что Новиков получил Grand Award 4 степени (так называемой «малой нобелевской премии») и Special Award 2 степени за проект «Обобщенные тождества Якоби и Якобиевы элементы группового кольца симметрической группы». Дмитрию Михайловскому вручили премию Special Award 3 степени за проект «Тождества Моноида Перкинса и Задача Тысячелетия».

В финале Intel-ISEF приняли участие 1778 победителей научных конкурсов из 78 стран мира. В составе российской команды выступали 30 победителей российских региональных турниров, шесть из них получили премии Intel ISEF. В жюри работали лауреаты большой Нобелевской премии и другие ученые с мировыми именами.