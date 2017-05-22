За ночной шум предлагают штрафовать на 100 тысяч

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают штрафовать за нарушение тишины ночью.

Речь идет о действиях, нарушающих покой граждан и тишину с 22 часов вечера до 6 часов утра в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе здравоохранения и образования). Сюда же предлагают отнести строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Исключения предусмотрены только для борьбы с правонарушениями, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также для богослужений и религиозных обрядов.

За нарушение ночной тишины предлагают штрафовать отдельных граждан на сумму от одной до двух тысяч рублей, должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, компании — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, что охраняющие ночное безмолвие законы ранее принимали и на региональном уровне. Наибольший резонанс в 2013 году вызвал петербургский «закон о топоте котов», в котором штрафы предусмотрены не только за банальные виды беспокоящего шума, но и за громкий храп, слишком звучное занятие сексом, передвижение холодильников и тот самый топот котов.