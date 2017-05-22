Дегтярная улица станет пешеходной с фонтаном и велодорожкой

Дегтярную улицу и отрезок Дегтярного переулка между улицами Моисеенко и Кирочной сделают пешеходным общественным пространством. Эта идея была успешно предложена властям урбанистами из организаций «Красивый Петербург» и «Махаон». Уличное креативное пространство предполагают вывести на самофинансирование благодаря торговым точкам и общепиту.

Авторы проекта предлагают высадить деревья и установить скамейки, а также проложить велодорожку. Здесь также может появиться фонтан и памятник российскому инженеру и изобретателю первого в Российской империи трамвая на электрической тяге Федору Пироцкому.

В Дегтярном переулке хотят сохранить брусчатку и часть рельсового полотна в память о находившемся ранее поблизости трамвайном парке.