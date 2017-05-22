В Петербурге пройдет научный фестиваль Science Fest

С 26 по 28 мая в Петербурге, «Люмьер-холле», пройдет летний Science Fest. Научный фестиваль с девизом «Умным быть модно!» посвящен новому планетарию, который откроется 4 ноября этого года и станет крупнейшим в мире.

На территории некогда самого крупного петербургского газгольдера свои разработки здесь представят более 100 стартапов, в том числе из числа резидентов Сколково, а также ведущие российские вузы. Будут презентации новых разработок, мультимедийные инсталляции, лектории, мастер-классы, аттракционы виртуальной реальности и многое другое.

Посетители увидят последние проекты в области робототехники, дронов, нейроинтерфейсов, VR и AR, 3D-печати и световых технологий, а также смогут помериться IQ и собрать собственного робота.

«Люмьер-холл»

Набережная Обводного канала, 74ц

С 26 по 28 мая