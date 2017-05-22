А вот этот симпотяга вызывает недоумение, зачем современные автобусы выглядят как-то иначе? В чем смысл делать абсолютно похожие прямоугольники? В какой момент времени красивый транспорт стали делать невзрачным? #ретротранспорт #retrobus

Публикация от Это Володя! (@etovoloda) Май 23 2016 в 3:24 PDT