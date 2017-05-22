В центре Петербурга 21 мая прошёл парад ретротранспорта — технику для мероприятия брали в музеях и частных коллекциях. Всего участие в ностальгическом параде приняло 145 автомобилей, среди которых был российский беспилотный автобус MatrЁshka. Правда, как заявляет «Фонтанка.ру» в целях безопасности управление компьютеру не доверили – в автобусе был водитель. Среди редких экспонатов — синий троллейбус, воспетый Булатом Окуджавой и первый отечественный междугородний автобус "Икарус", сохранившийся в единственном экземпляре. Другие примечательные кадры — в нашей подборке.
Репортаж: как в Петербурге прошел парад ретро-автомобилей
В 3-м параде ретроавтобусов Санкт-Петербурга участвовало 12 Икарусов. Среди них классический #икарус260 Венгерский #автобус известен по всему миру, а для стран бывшего #ссср стал как родной. #икарусы стали закупать в середине 50-х, а оставшиеся модели продолжают работать в некоторых городах и сейчас. #ikarus260 в Москве было считанные единицы, в отличие от #ikarus280 , которых в столице насчитывалось порядка 10 тысяч За #велосипед #хвз спасибо @ikhtyandr #ретротранспорт #велокаменная #велосипеды #веломания #кручупедали #ретротехника #икарус #velo #bike #bicycle #retrobus #retrocar #музеймосковскийтранспорт #ретротранспорт #ретроавто #ретроавтобус #bus #vintagecar #vintagebicycle #cyklist #cycling #bisiklet #bicikli
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