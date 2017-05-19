Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за занятие народной медициной и осуществление «оккультно-магической деятельности». Милонов предлагает назначит верхний предел наказания в 5 лет лишения свободы, если результатом действий мага стала смерть человека. Соответствующий законопроект депутат внес в Госдуму. Искать магов, колдунов, ведьм и целителей он предлагает через рекламные объявления.

«Я думаю, что если в нашем обществе выжжем каленым железом такую вещь, как маги, колдуны и предсказатели, то обществу от этого станет лучше. Можно же жить с гельминтами в теле? Можно, но жить хуже, поэтому лучше без гельминтов. Вот лучше жить без колдунов и магов» - так о своей новой инициативе рассказал журналистам парламентарий.

Напомним, что Виталий Милонов еще в статусе депутата регионального петербургского парламента приобрел всероссийскую известность благодаря беспрерывной борьбе с ЛГБТ. Именно он является автором скандального петербургского и соавтором федерального законов о «запрете пропаганды гомосексуализма». Но в последнее время объект его атак резко изменился. Теперь Милонов регулярно выступает против реальных или воображаемых оппонентов РПЦ.