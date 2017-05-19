Родителям Жанны Фриске придется вернуть не потраченные на лечение 22 миллиона
Перовский суд Москвы обязал родителей певицы Жанны Фриске вернуть Русфонду 21,6 миллиона рублей, которые не были потрачены на лечение артистки.
Представители родителей Фриске просили прекратить судопроизводство по иску благотворителей из-за отсутствия доказательств, а также заявляли, что бухгалтер готовит полный отчет о том, как расходовались деньги.
Во время болезни певицы благотворительная организация Русфонд перечислила на счет певицы 26 миллионов рублей, но после смерти Фриске ее родственники смогли отчитаться о расходах только 4 миллионов. Жанна Фриске после долгого безуспешного лечения умерла от рака 15 июня 2015 года.
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