У крупных мобильных операторов перебои со связью по всей стране
Пользователи сотовых операторов «Мегафон» и Yota в разных регионах РФ жалуются на невозможность дозвониться.
«В Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона — 30 процентов. Технические специалисты „Мегафона“ проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время», — заявили в пресс-службе оператора в ответ на массовые сообщения в Twitter об отсутствии связи.
Позднее проблемы со связью начались и у клиентов мобильной сети «Билайн». Однако позднее «Билайн» прокомментировал RT возникшую ситуацию и заявил, что никаких проблем со связью нет. Проблемы связали с аварией на сети „Мегафон“, объединив в одну историю.
Кроме того, на сбой в работе телефонов и интернета пожаловались в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. «Сегодня, 19 мая, в ФАС России произошел временный сбой в работе телефонов и сети Интернет. Ведутся работы по восстановлению связи. Приносим извинения за доставленное неудобство» — заявили РИА «Новостям» в ведомстве.
МТС официально опровергли проблемы с сетью у своих абонентов, заверив, что у них все работает в штатном режиме.
Уважаемые абоненты, сеть МТС работает в штатном режиме. Информация о сбоях в нашей сети не соответствует действительности.— МТС Россия (@ru_mts) 19 мая 2017 г.
Одна из версий такого массового сбоя — обновление ОС Android на смартфонах абонентов.
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