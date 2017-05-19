В Петербурге представили самую дорогую монету

В Монетном двое Петербурга презентовали самую дорогую монету в России. Она отчеканена из золота 999-й пробы. Весит монета 5 килограммов. Ее номинал этой уникальной монеты составляет 50 тысяч рублей. А розничная стоимость, разумеется, на порядки выше – 47,5 млн рублей.

Монета посвящена 175-летию сберегательного дела в России. Изделие выпущено по заказу Сбербанка в тиражом всего 15 экземпляров.

Сейчас этот образец чистой роскоши может увидеть любой желающий в Монетном бутике Сбербанка на Думской улице, где монета и будет находиться вплоть до открытия Петербургского Международного экономического форума-2017.