Китайский Петербург: как устроена туристическая мафия

Рестораны

В городе десятки ресторанов, ориентированных на китайского туриста, принадлежат такие заведения китайцам. «Работают по схеме: я тут кормлю твои группы, а в Китае пусть кто-нибудь отдаст моей сестре эти деньги, – говорит руководитель петербургской Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. – Получается дешево, иногда порядка 30 юаней на человека за обед (около 250 рублей)». Бывает, что группе на 50 человек выписывают чек на 500 рублей, а то и просто что-то вроде расходного ордера. Как это сказывается на налоговых поступлениях в бюджет — вопрос риторический.

По словам Баргачевой, зачастую при ресторанах держат подобие обменных пунктов, где меняют юани на рубли. Появление интернет-банкинга и развитие мобильных приложений сделали эту услугу менее популярной. В свое время, вспоминают участники туристического рынка, в ресторане у Львиного мостика турлидеры, словно в ячейке, хранили средства, не желая часто возить наличные через границу.