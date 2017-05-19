Издание «Фонтанка.ру» выяснило, как на самом деле устроен китайский турпоток в Петербурге: закрытые магазины с завышенными ценами на сувениры, рестораны для своих и схемы обхода налогов. Мы приводим краткий пересказ статьи.
Китайский Петербург: как устроена туристическая мафия
Рестораны
В городе десятки ресторанов, ориентированных на китайского туриста, принадлежат такие заведения китайцам. «Работают по схеме: я тут кормлю твои группы, а в Китае пусть кто-нибудь отдаст моей сестре эти деньги, – говорит руководитель петербургской Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. – Получается дешево, иногда порядка 30 юаней на человека за обед (около 250 рублей)». Бывает, что группе на 50 человек выписывают чек на 500 рублей, а то и просто что-то вроде расходного ордера. Как это сказывается на налоговых поступлениях в бюджет — вопрос риторический.
По словам Баргачевой, зачастую при ресторанах держат подобие обменных пунктов, где меняют юани на рубли. Появление интернет-банкинга и развитие мобильных приложений сделали эту услугу менее популярной. В свое время, вспоминают участники туристического рынка, в ресторане у Львиного мостика турлидеры, словно в ячейке, хранили средства, не желая часто возить наличные через границу.
Сувениры и янтарь
Для китайских туристов изделия из янтаря — часть культурного кода (с ним связано множество суеверий и примет), чем активно пользуется принимающая сторона, фактически, вынуждая их покупать сувениры в специализированных магазинах. Наиболее заметный находится на Обводном, 108. Владельцем является собственник одного из крупнейших туроператоров Китая «Эфенсин» Хань Те. Корреспонденту «Фонтанки» отказали в посещении магазина, под предлогом того, что в данный момент он работает в режиме корпоративного обслуживания. За время недолгой беседы с охранником у магазина скопилось три заказных туристических автобуса с гостями из Китая. Не лучше получилось и с сувенирным магазином «Сказка» на Аптекарской набережной (собственник Чжан Юй). Корреспонденту сообщили, что в пустующем магазине переучет, кроме того, охранник спросил: «Кто вам рассказал про наш магазин?». С подобным столкнулись и журналисты «Бумаги».
Ежедневный оборот крупных сувенирных точек в Петербурге, принадлежащих китайцам, может превышать 20 млн рублей. При этом в официальной отчетности значатся цифры в несколько тысяч, а в Смольном знают о том, что в магазинах не выбиваются кассовые чеки, пишет «Фонтанка».
Биржа труда
«Фонтанка» также обнаружила подозрительную активность на рекрутинговом рынке. Описывается следующая схема: открываются вакансии с не самыми выгодными условиями (19-20 тысяч рублей по каждой из названных позиций), и если россияне эти вакансии не закрывают, появляется основание для обращения за квотами на китайских сотрудников. В дальнейшем распорядиться этими разрешениями можно в зависимости от подлинных планов компании: перевезти знакомых, продать и тому подобное. В комитете по труду и занятости подчеркивают, что вакансия должна оставаться невостребованной у россиян в течение 30 дней, чтобы у работодателя появились основания для подачи заявки. После этого проводится анализ, и в случае положительного заключения чиновники выдают разрешение привлечь иностранцев. Квоты по мигрантам из Китая, как говорят в Смольном, не выбираются, да и сами они сокращаются — с 2676 человек в прошлом году до 1460 в 2017-м. «Наибольшее количество работников в 2016 году привлекалось в сферу общественного питания: шеф-повар, повар, менеджер в общественном питании и гостиничном обслуживании», – рассказывают в комитете.
Безграничная монополия
Всего, по данным Ростуризма, в 2016 году в Россию приехали почти 1,3 млн гостей из Поднебесной, их число выросло на 15%. Глава департамента въездного туризма компании КМП Александр Макляровский считает, что лишь 15% китайского турпотока можно назвать прозрачным, остальные 85% в тени. «С ними работает строго очерченный круг компаний китайского происхождения, выводящих деньги обратно в Китай, – говорит эксперт. – Туристам продают квазидешевые путевки, но в эти пакеты не входит много вещей, которые приходится докупать на месте. В итоге они приносят денег больше, чем «дорогие» туристы из Австралии или Бразилии, только не российскому государству, а тем, кто обеспечивает эту непрозрачную систему. Это вредит профессиональному сообществу. Фактически на рынке работают системы, замкнутые сами на себя, скажем так, маленькие мирные пока мафии».
По материалам «Фонтанки.ру»
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