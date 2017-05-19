Фрунзенский радиус метро планируют сдать в первые месяцы 2018 года

Станции Фрунзенского радиуса петербургского метро могут сдать в первом квартале следующего года. При этом обозначенный в контракте срок – конец 2018-го. Речь идет о станциях «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары». Кроме того, на этой ветке должно быть построено депо «Южное».

Рассматривался вариант сдачи станций Фрунзенского радиуса еще в 2017 году, однако теперь такие сроки нереальны. При этом речь шла о том, чтобы увеличить стоимость контракта почти на 8 миллиардов рублей.

На станциях Фрунзенского радиуса компания «Метрострой» впервые устанавливает эскалаторы и траволаторы собственного производства.





По материалам издания «Фонтанка»