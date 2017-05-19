Составлена карта насилия против ЛГБТ в России

Лаборатория исследований сексуальности составила «карту ненависти», показывающую ситуацию во всех субъектах РФ с насильственными преступлениями в отношении геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендерных людей.

При нажатии кнопкой мыши на точку на карте открывается окно с дополнительной информацией: номер записи в базе данных СМИ, дата публикации материала, место совершения преступления, сексуальность жертвы, количество жертв, тип преступления.

Напомним, что официальной статистики МВД по преступлениям на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности в России, в отличие от большинства западных стран, не ведется. Источником данных для карты послужили публикации в федеральной и региональной прессе за 2011-2016 годы, а также информация ЛГБТ-правозащитных организаций. Все преступления разделены на три категории: убийства, другое насилие (побои, избиения, оскорбления) и корыстные преступления (вымогательство, кража, грабеж и т.п.).

Также напомним, что 17 мая отмечался Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. В ряде городов ЛГБТ-активисты провели правозащитные акции. Петербургский Радужный флешмоб, собравший более 200 человек, прошел мирно и без происшествий.