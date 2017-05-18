ЕГЭ по истории станет обязательным через три года

Единый государственный экзамен по истории станет обязательным с 2020 года. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева на лекции в Военной академии Генштаба ВС РФ. По словам главы ведомства, без знания истории «невозможно двигаться дальше».

Ранее стало известно, что в 2018 году может быть внедрена новая модель ЕГЭ по литературе — без заданий с короткими ответами и с повышенными требованиями к объему сочинения.

Сейчас выпускники 11 класса сдают только два обязательных единых экзамена — по русскому языку и математике.