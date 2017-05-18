Реставрировать Апраксин двор будет студия Никиты Явейна

Победителем конкурса на разработку эскиза реставрации Апраксина двора стала «Студия 44». Архитектурное бюро Никиты Явейна оказалось единственным претендентом на выполнение работ.

Комиссия признала открытый конкурс несостоявшимся из-за подачи заявки всего одним участником. Однако документацию Явейна сочли соответствующей конкурсным положениям, и в итоге было принято решение заключить договор со студией. Бюро готово выполнить работы за 19,5 млн рублей при стартовой цене конкурса в 20,5 млн.

Напомним, «Студия 44» уже разрабатывала планы по реставрации 57 корпусов Апраксина двора, но в августе прошлого года губернатор Георгий Полтавченко раскритиковал концепцию и потребовал пересмотра. Градоначальнику, в частности, не понравилось, что под апартаменты в проекте отводилась треть свободных пространств, а весь транспорт уводился под землю.

Не менее 10 тысяч кв. метров в проекте должны выделить под музеи, просветительский (развлекательный) центр, учреждения культуры. Продуктовый рынок не превысит 4 тысяч кв. метров.

Куда переместятся торговцы с бывшего главного рынка города, пока не до конца понятно. В конце февраля глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк сообщила, что торговцы Апраксина двора начнут переезжать с площадки в середине 2018 года. В качестве альтернативы рассматриваются два участка – на улице Салова и на улице Руставели.

По материалам издания «Фонтанка»