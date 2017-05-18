Последние 36 дней в Петербурге стали самими холодными за последние 50 лет, написал на своей странице в Fаcebook главный синоптик города Александр Колесов. Но сегодня, 18 мая, средняя температура воздуха в Петербурге впервые превысит норму и отклонение температуры станет положительным, подчеркнул синоптик.

«Сегодня ночью минимальная температура в Питере была +11 градусов. Рука не хочет писать эти цифры в прогноз. В последние 2 месяца до таких значений воздух прогревался только в редкие отдельные дневные часы», — суеверно отметил Колесов.

В ближайшие дни в Петербурге сохранится теплая погода. В пятницу, 19 мая, синоптики обещают +23, и преимущественно сухую погоду. Но к концу месяца ожидается новое похолодание до +8, и такая погода сохранится до середины июня. Отметим, что ранее синоптики обещали теплый июнь и дождливый июль.